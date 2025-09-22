Chelsea að kaupa nýjan markvörð?

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Chelsea íhuga að leggja fram tilboð í franska landsliðsmarkvörðinn Mike Maignan í janúar.
Það er Daily Express sem greinir frá þessu en Maignan, sem er þrítugur, er samningsbundinn AC Milan í ítölsku A-deildinni.
Samningur hans á Ítalíu rennur út næsta sumar en hann var sterklega orðaður við Chelsea í sumar. Chelsea gæti þurft að borga í kringum 15 milljónir punda fyrir hann í janúar.
Robert Sánchez, aðalmarkvörður Chelsea, hefur ekki verið sannfærandi í fyrstu leikjum tímabilsins en Chelsea er með átta stig í sjötta sæti deildarinnar eftir fyrstu fimm umferðirnar.