Crystal Palace hafnar öllum tilboðum

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Crystal Palace ætla sér ekki að selja enska miðjumanninn Adam Wharton í janúarglugganum.
Það er Football Insider sem greinir frá þessu, en Wharton, sem er 21 árs gamall, hefur verið sterklega orðaður við bæði Liverpool og Real Madrid að undanförnu.
Miðjumaðurinn er uppalinn hjá Blackburn en gekk til liðs við Crystal Palace árið 2024 og hefur verið lykilmaður í liðinu síðan.
Alls á hann að baki 50 leiki fyrir félagið en hann hefur leikið fjóra leiki liðsins í deildinni á tímabilinu.
Hann er samningsbundinn Palace til sumarsins 2029 og er verðmetinn á 50 milljónir punda.