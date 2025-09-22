Forráðamenn West Ham horfa í kringum sig

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins West Ham eru farnir að horfa í kringum sig eftir nýjum knattspyrnustjóra.
Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en Graham Potter hefur stýrt liðinu frá því um mitt síðasta keppnistímabil.
West Ham hefur byrjað tímabilið illa og með 3 stig í 19. og næstneðsta sætinu eftir fyrstu fimm umferðirnar.
Nuno Espírito Santo er einn þeirra sem hefur verið sterklega orðaður við stjórastöðuna hjá félaginu að undanförnu en hann var rekinn frá Nottingham Forest fyrr í mánuðinum.