Gæti valið Real Madrid fram yfir Liverpool

Enski knattspyrnumaðurinn Marc Guéhi er sagður mjög spenntur fyrir því að ganga til liðs við Real Madrid næsta sumar.
Það er Mirror sem greinir frá þessu en Guéhi, sem er 25 ára gamall, var mjög nálægt því að ganga til liðs við Liverpool á lokadegi félagaskiptagluggans.
Hann er samningsbundinn Crystal Palace en samningur hans við enska félagið rennur út næsta sumar og þá getur hann yfirgefið félagið á frjálsri sölu.
The Times greindi frá því í byrjun septembermánaðar að forráðamenn Liverpool myndu ekki leggja fram tilboð í Guéhi í janúarglugganum þar sem að þeir væru sannfærðir um það að miðvörðurinn myndi velja Liverpool næsta sumar.
Guéhi er uppalinn hjá Chelsea en hefur leikið með Crystal Palace frá árinu 2021. Hann er fastamaður í enska landsliðinu og á að baki 25 A-landsleiki fyrir England.