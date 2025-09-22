Haaland birti skjáskot af morðhótun

Norski knattspyrnumaðurinn Erling Haaland fékk senda morðhótun á samfélagsmiðlinum Snapchat um helgina.
Frá þessu greindi hann á samfélagsmiðlinum en Haaland, sem er 25 ára gamall, var á skotskónum fyrir City gegn Arsenal í Lundúnum í stórleik 5. umferðar úrvalsdeildarinnar í gær.
Hann hefur nú skorað 91 mark í deildinni og er markahæsti Norðurlandabúinn í sögu deildarinnar ásamt landa sínum Ole Gunnar Solskjær.
Haaland er mjög virkur á Snapchat og er duglegur að deila myndbrotum úr lífi sínu á miðlinum.
„Ég myndi passa mig núna félagi,“ skrifaði óprúttinn aðili í skilaboðum til Haalands.
„Ekki dirfast að setja inn aðra færslu því það verður þitt síðasta,“ sagði enn fremur í skilaboðunum en Haaland virtist ekki kippa sér mikið upp við færsluna ef eitthvað er að marka samfélagsmiðla.