Haaland birti skjáskot af morðhótun

Erling Haaland.
Erling Haaland. AFP/Darren Staples

Norski knattspyrnumaðurinn Erling Haaland fékk senda morðhótun á samfélagsmiðlinum Snapchat um helgina.

Frá þessu greindi hann á samfélagsmiðlinum en Haaland, sem er 25 ára gamall, var á skotskónum fyrir City gegn Arsenal í Lundúnum í stórleik 5. umferðar úrvalsdeildarinnar í gær.

Hann hefur nú skorað 91 mark í deildinni og er markahæsti Norðurlandabúinn í sögu deildarinnar ásamt landa sínum Ole Gunnar Solskjær.

Virkur á Snapchat

Haaland er mjög virkur á Snapchat og er duglegur að deila myndbrotum úr lífi sínu á miðlinum.

„Ég myndi passa mig núna félagi,“ skrifaði óprúttinn aðili í skilaboðum til Haalands.

„Ekki dirfast að setja inn aðra færslu því það verður þitt síðasta,“ sagði enn fremur í skilaboðunum en Haaland virtist ekki kippa sér mikið upp við færsluna ef eitthvað er að marka samfélagsmiðla.

