Myndskeið: Brotnaði saman í beinni útsendingu

Knattspyrnukonan fyrrverandi Fara Williams brotnaði saman þegar hún ræddi fráfall knattspyrnustjórans Matt Beard á BBC í gær.
Beard, sem stýrði meðal annars Liverpool og Chelsea á þjálfaraferlinum, lést um helgina en hann var einungis 47 ára gamall.
Williams lék undir stjórn Beard hjá Liverpool og varð tvívegis Englandsmeistari með liðinu og Beard, árin 2013 og 2014.
Williams lagði skóna á hilluna fyrir fjórum árum og starfar núna sem sparkspekingur. meðal annars hjá BBC.
An emotional tribute to Matt Beard from one of his former players @fara_williams47 ❤️#BBCFootball pic.twitter.com/xEWltZttKo— Match of the Day (@BBCMOTD) September 21, 2025