Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 22.9.2025 | 9:45

Myndskeið: Brotnaði saman í beinni útsendingu

Matt Beard lést um helgina.
Matt Beard lést um helgina. Ljósmynd/Liverpool

Knattspyrnukonan fyrrverandi Fara Williams brotnaði saman þegar hún ræddi fráfall knattspyrnustjórans Matt Beard á BBC í gær.

Beard, sem stýrði meðal annars Liverpool og Chelsea á þjálfaraferlinum, lést um helgina en hann var einungis 47 ára gamall.

Fyrrum þjálfari Liverpool látinn
Frétt af mbl.is

Fyrrum þjálfari Liverpool látinn

Williams lék undir stjórn Beard hjá Liverpool og varð tvívegis Englandsmeistari með liðinu og Beard, árin 2013 og 2014.

Williams lagði skóna á hilluna fyrir fjórum árum og starfar núna sem sparkspekingur. meðal annars hjá BBC. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Eldur í íbúð í Breiðholti Óvíst hver á að greiða sex milljarða Boðað til neyðarfundar vegna flugs Rússa Lögreglan: Sorglegt hversu margir keyra ölvaðir
Fleira áhugavert
Fulltrúar allra ríkja NATO boðaðir á fund Þýskar þotur á loft: Öryggisráðið heldur neyðarfund Syrgir son sinn: Stofnanir og kerfi hjálpa ekkert Ekkja Charlie Kirk fyrirgefur byssumanninum