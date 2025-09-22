Sóknarmaður Arsenal alvarlega meiddur?

Enski knattspyrnumaðurinn Noni Madueke gæti verið frá í einhvern tíma en hann þurfti að fara af velli í hálfleik þegar lið hans Arsenal gerði jafntefli, 1:1, við Manchester City í 5. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í Lundúnum í gær.
Það er Talksport sem greinir frá þessu en Madueke, sem er 23 ára gamall, meiddist á hné í jafnteflinu gegn City.
Hann gekk til liðs við Arsenal í sumar frá Chelsea fyrir 52 milljónir punda og hefur komið við sögu í öllum fimm leikjum Arsenal í deildinni það sem af er tímabili.
Sóknarmaðurinn mun gangast undir frekari rannsóknir í vikunni en Arsenal er nú þegar í meiðslavandræðum þar sem þeir Gabiel Jesus, Kai Havertz og Martin Ödegaard eru allir meiddir.