Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 22.9.2025 | 13:01

Sóknarmaður Arsenal alvarlega meiddur?

Noni Madueke.
Noni Madueke. AFP/Henry Nicholls

Enski knattspyrnumaðurinn Noni Madueke gæti verið frá í einhvern tíma en hann þurfti að fara af velli í hálfleik þegar lið hans Arsenal gerði jafntefli, 1:1, við Manchester City í 5. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í Lundúnum í gær.

Það er Talksport sem greinir frá þessu en Madueke, sem er 23 ára gamall, meiddist á hné í jafnteflinu gegn City.

Hann gekk til liðs við Arsenal í sumar frá Chelsea fyrir 52 milljónir punda og hefur komið við sögu í öllum fimm leikjum Arsenal í deildinni það sem af er tímabili.

Sóknarmaðurinn mun gangast undir frekari rannsóknir í vikunni en Arsenal er nú þegar í meiðslavandræðum þar sem þeir Gabiel Jesus, Kai Havertz og Martin Ödegaard eru allir meiddir.

mbl.is
