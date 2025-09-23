Chelsea í vandræðum með Lincoln

Chelsea er komið í 4. umferð enska deildabikarsins í fótbolta eftir nauman sigur á Lincoln úr C-deildinni á útivelli í kvöld.
Robert Street kom Lincoln afar óvænt yfir á 42. mínútu og var staðan í hálfleik 1:0. Þannig var hún fram að 48. mínútu þegar Tyrique George jafnaði og tveimur mínútum síðar skoraði Facundo Buonanotte sigurmarkið.
Fulham vann nauman sigur á Cambridge úr D-deildinni, 1:0, á heimavelli. Emile Smith Rowe skoraði sigurmarkið á 66. mínútu.
Wolves hafði betur gegn Everton á heimavelli í úrvalsdeildarslag. Marshall Munetsi og Tolu Akrokodare skoruðu mörkin.
Diego Gómez var í miklu stuði fyrir Brighton þegar liðið vann Barnsley úr C-deildinni, 6:0, á útivelli. Gómez skoraði fjögur mörk. Harry Howell og Yasin Ayari skoruðu einnig.
Þá er Burnley úr leik eftir tap á heimavelli gegn Cardiff úr C-deildinni, 2:1. Þau voru saman í B-deildinni á síðasta tímabili en Burnley fór upp og Cardiff niður.
Joel Colwill og Callum Robinson komu Cardiff í 2:0, áður en Ziam Flemming minnkaði muninn á 56. mínútu og þar við sat.
Önnur úrslit:
Wrexham 2:0 Reading
Wigan 0:2 Wycombe