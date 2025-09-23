Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 23.9.2025 | 20:50

Chelsea í vandræðum með Lincoln

Wesley Fofana hjá Chelsea í baráttunni við Justin Obikwu úr …
Wesley Fofana hjá Chelsea í baráttunni við Justin Obikwu úr Lincoln. AFP/Oli Scarff

Chelsea er komið í 4. umferð enska deildabikarsins í fótbolta eftir nauman sigur á Lincoln úr C-deildinni á útivelli í kvöld.

Liverpool - Southampton, staðan er 2:1 – rautt spjald
Liverpool - Southampton, staðan er 2:1 – rautt spjald

Robert Street kom Lincoln afar óvænt yfir á 42. mínútu og var staðan í hálfleik 1:0. Þannig var hún fram að 48. mínútu þegar Tyrique George jafnaði og tveimur mínútum síðar skoraði Facundo Buonanotte sigurmarkið.

Fulham vann nauman sigur á Cambridge úr D-deildinni, 1:0, á heimavelli. Emile Smith Rowe skoraði sigurmarkið á 66. mínútu.

Wolves hafði betur gegn Everton á heimavelli í úrvalsdeildarslag. Marshall Munetsi og Tolu Akrokodare skoruðu mörkin.

Diego Gómez var í miklu stuði fyrir Brighton þegar liðið vann Barnsley úr C-deildinni, 6:0, á útivelli. Gómez skoraði fjögur mörk. Harry Howell og Yasin Ayari skoruðu einnig.

Þá er Burnley úr leik eftir tap á heimavelli gegn Cardiff úr C-deildinni, 2:1. Þau voru saman í B-deildinni á síðasta tímabili en Burnley fór upp og Cardiff niður.

Joel Colwill og Callum Robinson komu Cardiff í 2:0, áður en Ziam Flemming minnkaði muninn á 56. mínútu og þar við sat.

Önnur úrslit:
Wrexham 2:0 Reading
Wigan 0:2 Wycombe

