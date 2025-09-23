Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 23.9.2025 | 8:22

Ekki sanngjarnt að fá minni hvíld en Arsenal

Bernardo Silva og Martin Zubimendi eigast við í leik Manchester …
Bernardo Silva og Martin Zubimendi eigast við í leik Manchester City og Arsenal á sunnudag. AFP/Glyn Kirk

Portúgalski knattspyrnumaðurinn Bernardo Silva, miðjumaður Manchester City, segir það ósanngjarnt hversu miklu munaði á þeirri hvíld sem hans lið fékk samanborið við Arsenal fyrir leik liðanna í ensku úrvalsdeildinni á sunnudag.

Man. City mætti Napoli í Meistaradeildinni á fimmtudagskvöld á meðan Arsenal heimsótti Athletic Bilbao tveimur dögum fyrr. Jafntefli, 1:1, var svo niðurstaðan í leik Arsenal og Man. City á sunnudag.

Dramatískt jafntefli í stórleiknum
Frétt af mbl.is

Dramatískt jafntefli í stórleiknum

„Það er ekki sanngjarnt að spila þennan leik með þessum hætti. Það er einfaldlega ekki rétt. Raunveruleikinn er sá að við getum ekki komið inn í einn mikilvægasta leik okkar á tímabilinu verandi í svona mikið verri stöðu hvað hvíld varðar.

Mér leið ekki fullkomlega líkamlega til þess að spila þennan leik og fólk sem hefur ekki spilað á hæsta stigi veit ekki hvernig tilfinning það er að spila leik sem þennan. Maður verður að vera í sínu besta formi,“ sagði Silva í samtali við breska ríkisútvarpið.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ekki hægt að bjóða börnum upp á að fá enga kennslu Hægt að dæla olíu eftir sex til tíu ár Sagðist loksins hafa áhyggjur af skólakerfinu Opna loks úrræði eftir sýndaropnun í fyrra
Fleira áhugavert
Opna loks úrræði eftir sýndaropnun í fyrra ESB leggur til sögulegar þvinganir Óvíst hver á að greiða sex milljarða Varpa ljósi á kerfisbundnar pyntingar Rússa