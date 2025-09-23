Ekki sanngjarnt að fá minni hvíld en Arsenal

Portúgalski knattspyrnumaðurinn Bernardo Silva, miðjumaður Manchester City, segir það ósanngjarnt hversu miklu munaði á þeirri hvíld sem hans lið fékk samanborið við Arsenal fyrir leik liðanna í ensku úrvalsdeildinni á sunnudag.
Man. City mætti Napoli í Meistaradeildinni á fimmtudagskvöld á meðan Arsenal heimsótti Athletic Bilbao tveimur dögum fyrr. Jafntefli, 1:1, var svo niðurstaðan í leik Arsenal og Man. City á sunnudag.
„Það er ekki sanngjarnt að spila þennan leik með þessum hætti. Það er einfaldlega ekki rétt. Raunveruleikinn er sá að við getum ekki komið inn í einn mikilvægasta leik okkar á tímabilinu verandi í svona mikið verri stöðu hvað hvíld varðar.
Mér leið ekki fullkomlega líkamlega til þess að spila þennan leik og fólk sem hefur ekki spilað á hæsta stigi veit ekki hvernig tilfinning það er að spila leik sem þennan. Maður verður að vera í sínu besta formi,“ sagði Silva í samtali við breska ríkisútvarpið.