Guardiola: Hugsa um leikmenn eins og foreldri

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, segir að hann verði að hugsa um leikmenn sína eins og foreldrar hugsa um syni sína.
Guardiola lét þessi ummæli falla á fréttamannafundi í dag, en liðið mætir C-deildar liði Huddersfield Town á útivelli í enska deildabikarnum annað kvöld.
„Fyrst ber að nefna hugarfarið sem við höfum sýnt í þessari viku. Maður verður að hlúa að því eins og faðir og móðir hugsa um syni sína.
Við getum orðið lið sem einkennist af stöðugleika og skref fyrir skref, þegar meiddir leikmenn snúa aftur, sjáum við hvað við getum bætt.
Gigi [Donnarumma] mun bæta sig og James [Trafford] mun bæta sig og liðið mun vaxa úr grasi,“ sagði spænski stjórinn í dag.