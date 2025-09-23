Klopp ræður Wirtz heilt

Þjóðverjinn Jürgen Klopp, fyrrverandi knattspyrnustjóri Liverpool, hefur hvatt landa sinn Florian Wirtz til að örvænta ekki þó byrjun hans hjá Englandsmeisturunum hafi verið hæg.
Wirtz hefur ekki sýnt sínar bestu hliðar í treyju Liverpool en hann hefur aðeins lagt upp eitt mark í fyrstu sjö keppnisleikjum sínum og ekki enn skorað.
„Haltu ró þinni,“ hefur Sky Sport í Þýskalandi eftir Klopp sem ákvað að ráða Wirtz heilt.
„Það er ekki erfitt fyrir mig að halda ró minni. Já auðvitað hefði ég viljað vera búinn að skora mark eða unnið mér inn nokkur stig. En hvað sem fólk segir held ég ró minni.
Ég veit hvað ég get og ég veit líka að ég mun sannarlega sýna það á vellinum á einhverjum tímapunkti þannig að ég held ró minni. Þetta er gott ráð,“ sagði Wirtz í samtali við Sky Sport.
Sóknartengiliðurinn var keyptur á 100 milljónir punda frá Bayer Leverkusen í sumar en sú upphæð getur hækkað í 116 milljónir að ýmsum ákvæðum uppfylltum.