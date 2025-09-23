Látinn fara eftir slæma byrjun

Spánverjanum Monchi, yfirmanni knattspyrnumála hjá enska félaginu Aston Villa undanfarin tvö ár, hefur verið sagt upp störfum vegna slæmrar byrjunar karlaliðsins á tímabilinu.
Breska ríkisútvarpið og The Telegraph eru á meðal þeirra miðla sem greina frá.
Hann þykir sérlega glúrinn þegar kemur að félagaskiptum og tók við starfinu hjá Villa sumarið 2023 eftir að hafa áður unnið með knattspyrnustjóranum Unai Emery hjá Sevilla á Spáni. Hjá Sevilla sinnti Monchi svipaðri stöðu.
Villa hefur byrjað tímabilið illa þar sem nýir leikmenn liðsins hafa átt erfitt með að aðlagast og er án sigurs eftir fimm leiki í ensku úrvalsdeildinni. Hefur liðið gert þrjú jafntefli og einungis skorað eitt mark í leikjunum fimm.