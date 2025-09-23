Jökull Þorkelsson
Liverpool tekur á móti B-deildar liði Southampton í 3. umferð enska deildabikarsins í knattspyrnu karla á Anfield klukkan 19 í kvöld.
Liverpool hefur leik í keppninni nú í 3. umferð en Southampton hefur slegið út Norwich City og Northampton Town í fyrstu tveimur umferðunum.
Mbl.is fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.
|Liverpool
|0:0
|Southampton
|0. mín. Gott kvöld og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá leik Liverpool og Southampton í 3. umferð enska deildabikarsins í knattspyrnu karla.
