Meiðslasagan endalausa hjá Arsenal

Ekkert lát er á meiðslum hjá knattspyrnuliði Arsenal en kantmaðurinn Noni Madueke verður frá næstu tvo mánuði vegna meiðsla í hné.
David Ornstein hjá The Atheltic segir frá en Madueke fór meiddur af velli í hálfleik í jafntefli Arsenal gegn City, 1:1, í ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn var.
Kai Havertz og Gabriel Jesus eru báðir frá næstu mánuði vegna meiðsla en þá hafa einnig Bukayo Saka, Martin Ödegaard og Ben White misst af leikjum vegna meiðsla.
Madueke, sem er 23 ára gamall, gekk í raðir Arsenal fyrir tímabilið en hann var keyptur á yfir 50 milljónir punda frá Chelsea.