Sá dýrasti frá í meira en tvo mánuði

Senegalinn Habib Diarra verður ekki með enska knattspyrnufélaginu Sunderland í meira en tvo mánuði vegna meiðsla.
Diarra, sem er 21 árs gamall, meiddist í nára á æfingu og þurfti að fara í aðgerð sem heppnaðist vel. Hún mun þó halda honum úr leik þar til í desember.
Diarra var keyptur til nýliða Sunderland frá Starsbourg í Frakklandi á 30 milljónir punda, sem er metfé hjá félaginu.
Diarra var í byrjunarliðinu í fyrstu fjórum leikjum Sunderland eða áður en hann meiddist. Nýliðarnir fara vel af stað en þeir eru í sjöunda sæti með átta stig eftir fimm umferðir.