Sá dýrasti frá í meira en tvo mánuði

Habib Diarra með boltann í leik með Sunderland. AFP/Andy Buchanan

Senegalinn Habib Diarra verður ekki með enska knattspyrnufélaginu Sunderland í meira en tvo mánuði vegna meiðsla. 

Diarra, sem er 21 árs gamall, meiddist í nára á æfingu og þurfti að fara í aðgerð sem heppnaðist vel. Hún mun þó halda honum úr leik þar til í desember. 

Diarra var keyptur til nýliða Sunderland frá Starsbourg í Frakklandi á 30 milljónir punda, sem er metfé hjá félaginu. 

Diarra var í byrjunarliðinu í fyrstu fjórum leikjum Sunderland eða áður en hann meiddist. Nýliðarnir fara vel af stað en þeir eru í sjöunda sæti með átta stig eftir fimm umferðir. 

