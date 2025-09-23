Skoraði sigurmark Liverpool og fékk rautt í kjölfarið

Liverpool er komið áfram í 16-liða úrslit enska deildabikarsins í knattspyrnu karla eftir sigur á B-deildarliði Southampton, 2:1, í spennandi leik á Anfield í kvöld.
Sigurmark Liverpool kom á 85. mínútu en það skoraði Hugo Ekitiké. Hann var á gulu spjaldi og reif sig úr treyjunni en í kjölfarið fékk hann sitt annað gula spjald og þar með rautt. Um alvöru dómgreindarleysi að ræða þar en það kom ekki að sök.
Alexander Isak var í byrjunarliði Liverpool og kom liðinu yfir á 43. mínútu, eftir að Southampton hafði spilað betur í fyrri hálfleik. Þá vann Federico Chiesa boltann inn í teig gestanna og kom honum á Isak sem kláraði vel, 1:0. Þetta var jafnframt fyrsta mark Svíans fyrir Liverpool.
Southampton jafnaði hins vegar metin á 76. mínútu. Þá fékk liðið hornspyrnu og Wataru Endo í Liverpool misreiknaði boltann. Hann skallaði hann aftur fyrir sig og til Joshua Quarshie sem framlengdi boltann á Shea Charles sem skoraði af öryggi, 1:1.
Liverpool-liðið náði þó forystunni á ný, 2:1, en þá var Cheisa aftur sloppinn í gegn og kom boltanum á Ekitiké sem skoraði. Eins og áður kom fram fékk Frakkinn rautt spjald í kjölfarið en það kom ekki að sök.
Liverpool heldur áfram að vinna þessa tæpu leiki og er enn í öllum keppnum.