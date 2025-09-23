Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 23.9.2025 | 11:32

Þarf ekki á aðgerð að halda

Yoane Wissa.
Yoane Wissa. Ljósmynd/@NUFC

Eddie Howe, knattspyrnustjóri Newcastle United, segir sóknarmanninn Yoane Wissa ekki þurfa að gangast undir skurðaðgerð vegna meiðsla á hné sem hann glímir nú við.

Wissa gekk til liðs við Newcastle frá Brentford áður en félagaskiptaglugganum á Englandi var lokað en meiddist í landsleik með Alþýðulýðveldinu Kongó í landsleikjaglugganum sem fór í hönd í skömmu eftir það.

Wissa hefur af þeim sökum ekki enn spilað sinn fyrsta leik fyrir Newcastle en gæti gert það eftir næsta landsleikjaglugga í október.

„Hann er í meðhöndlun og það er engin þörf á aðgerð. Við vonumst til þess að hann verði heill og klár í slaginn fyrir fyrsta leik eftir landsleikjahlé,“ sagði Howe á fréttamannafundi í dag.

