Þarf ekki á aðgerð að halda

Eddie Howe, knattspyrnustjóri Newcastle United, segir sóknarmanninn Yoane Wissa ekki þurfa að gangast undir skurðaðgerð vegna meiðsla á hné sem hann glímir nú við.
Wissa gekk til liðs við Newcastle frá Brentford áður en félagaskiptaglugganum á Englandi var lokað en meiddist í landsleik með Alþýðulýðveldinu Kongó í landsleikjaglugganum sem fór í hönd í skömmu eftir það.
Wissa hefur af þeim sökum ekki enn spilað sinn fyrsta leik fyrir Newcastle en gæti gert það eftir næsta landsleikjaglugga í október.
„Hann er í meðhöndlun og það er engin þörf á aðgerð. Við vonumst til þess að hann verði heill og klár í slaginn fyrir fyrsta leik eftir landsleikjahlé,“ sagði Howe á fréttamannafundi í dag.