Bamford á nýjar slóðir

Enski framherjinn Patrick Bamford er við það að ganga í raðir spænska knattspyrnufélagsins Getafe, sem leikur í efstu deild þar í landi.
Ítalinn Matteo Moretto segir að Bamford hafi rift samningi sínum hjá Leeds í sumar eftir sjö ára dvöl hjá félaginu. Hann er 31 árs og skoraði 60 mörk í 205 leikjum í öllum keppnum fyrir Leeds.
Hann skoraði 17 mörk í ensku úrvalsdeildinni tímabilið 2020-21 eftir að Leeds hafði unnið B-deildina tímabilið á undan og á einn A-landsleik að baki fyrir England, sem kom árið 2021. Hlutverk hans minnkaði þó hjá liðinu með tímanum.