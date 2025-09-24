Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 24.9.2025 | 13:30

Bamford á nýjar slóðir

Patrick Bamford er að finna sér nýtt félag.
Patrick Bamford er að finna sér nýtt félag. AFP/Paul Ellis

Enski framherjinn Patrick Bamford er við það að ganga í raðir spænska knattspyrnufélagsins Getafe, sem leikur í efstu deild þar í landi. 

Ítalinn Matteo Moretto segir að Bamford hafi rift samningi sínum hjá Leeds í sumar eftir sjö ára dvöl hjá félaginu. Hann er 31 árs og skoraði 60 mörk í 205 leikjum í öllum keppnum fyrir Leeds.

Hann skoraði 17 mörk í ensku úrvalsdeildinni tímabilið 2020-21 eftir að Leeds hafði unnið B-deildina tímabilið á undan og á einn A-landsleik að baki fyrir England, sem kom árið 2021. Hlutverk hans minnkaði þó hjá liðinu með tímanum. 

