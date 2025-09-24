Biðst afsökunar á rauða spjaldinu

Hugo Ekitiké, sóknarmaður Liverpool, hefur beðist afsökunar á rauða spjaldinu sem hann fékk í 2:1-sigri á Southampton í 3. umferð enska deildabikarsins í gærkvöldi.
Ekitiké kom inn á sem varamaður í hálfleik og fékk fljótlega gult spjald fyrir að slá boltann burt í ósætti eftir að hafa verið dæmdur brotlegur.
Hann skoraði svo sigurmarkið fimm mínútum fyrir leikslok, þá væntanlega búinn að gleyma fyrra gula spjaldinu og fagnaði með því að klæða sig úr treyjunni. Fyrir vikið fékk Ekitiké sitt annað gula spjald og þar með rautt.
„Ég var svo spenntur fyrir því að hjálpa liðinu að krækja í annan sigur hér á heimavelli okkar í fyrsta leik mínum í deildabikarnum.
Tilfinningarnar hlupu með mig í gönur. Ég bið alla rauðu fjölskylduna afsökunar. Ég vil þakka stuðningsmönnunum sem styðja alltaf við bakið á okkur og liðsfélögum mínum fyrir þennan sigur!“ skrifaði Ekitiké á Instagram eftir leik.