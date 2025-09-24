Dreymir um að fá hann til Liverpool

Jamie Carragher, sparkspekingurinn og fyrrverandi leikmaður enska knattspyrnufélagsins Liverpool, segir að draumur sinn sé að sjá Spánverjann Nico Williams, leikmann Athletic Bilbao, í liði sínu.
Þetta sagði hann í viðtali við DAZN þegar hann var spurður hvaða leikmann hann myndi vilja fá til Liverpool.
Williams er 23 ára gamall vinstri kantmaður sem hefur verið lykilmaður hjá liði sínu og spænska landsliðinu undanfarin ár.
„Ég vil þann sem allir vilja. Nico er frábær leikmaður sem skoraði gegn Englandi í úrslitaleik EM,“ sagði Carragher en viðurkenndi þó að það yrði mjög erfitt að koma honum frá Bilbao en hann skrifaði nýverið undir tíu ára samning í Bilbao eftir að mörg af stærstu liðum Evrópu höfðu verið á eftir honum.
„Ég veit að hann er ungur og samdi nýverið undir tíu ára samning, þannig þetta mun ábyggilega ekki gerast en það væri algjör draumur að fá hann.“