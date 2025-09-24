Fyrrverandi leikmanni Arsenal haldið sofandi

Enska knattspyrnumanninum unga Billy Vigar er haldið sofandi í öndunarvél vegna hræðilegra höfuðmeiðsla sem hann varð fyrir í leik um síðustu helgi.
Vigar, sem leikur með Chichester City í sjöundu efstu deild Englands í dag en hann er aðeins 21 árs gamall.
Atvikið átti sér stað í leik gegn Wingate & Finchley á laugardag og fékk Vigar þungt höfuðhögg með ofangreindum afleiðingum.
„Billy varð fyrir töluverðum heilaskaða og er nú haldið sofandi á gjörgæslu. Það er of snemmt að segja hvernig fer,“ sagði félagið m.a. í yfirlýsingu og óskaði honum alls hins besta.
Vigar kom til Arsenal þegar hann var 14 ára árið 2017 og lék með yngri flokkum félagsins. Hann lék m.a. 22 leiki fyrir U18 ára liðið.