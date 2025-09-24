Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 24.9.2025 | 21:35

Hákon mætir United-bönunum – Liverpool fær heimaleik

Hákon Rafn Valdimarsson mætir Grimsby.
Hákon Rafn Valdimarsson mætir Grimsby. AFP/Adian Dennis

Dregið var í 16-liða úrslit enska deildabikarsins í fótbolta í kvöld eftir að 32-liða úrslitunum lauk.

https://www.mbl.is/sport/enski/2025/09/16/hakon_ur_skurki_i_hetju/+

Landsliðsmarkvörðurinn Hákon Rafn Valdimarsson átti sinn þátt í að Brentford sló Aston Villa úr leik. Brentford er verðlaunað með útileik gegn Grimsby.

Grimsby vann óvæntasta sigurinn í keppninni til þessa er liðið sló Manchester United úr leik á heimavelli eftir langa vítakeppni.

Nokkrir úrvalsdeildarslagir verða á dagskrá. Liverpool mætir Crystal Palace í krefjandi verkefni og Arsenal fær Brighton í heimsókn. Þá mætast Newcastle og Tottenham einnig.

Manchester City fær aðeins þægilegra verkefni er liðið mætir Swansea úr B-deildinni á útivelli.

16-liða úrslitin:

Arsenal – Brightod
Grimsby – Brentford
Swansea – Manchester City
Newcastle – Tottenham
Wrexham – Cardiff
Liverpool – Crystal Palace
Wycombe – Fulham
Wolves – Chelsea

