Huddersfield lét City hafa fyrir hlutunum

Manchester City er komið áfram í 16-liða úrslit enska deildabikarsins í fótbolta eftir útisigur á Huddersfield úr C-deildinni, 2:0, í kvöld.
Phil Foden kom City yfir á 18. mínútu og var staðan 1:0 fram að 74. mínútu en þá skoraði Savinho loks annað mark City og innsiglaði sigurinn.
Tottenham vann öruggan 3:0-heimasigur á Doncaster, sem einnig leikur í C-deildinni. João Palhinha og Brennan Johnson skoruðu báðir og eitt markanna var sjálfsmark.
Þá vann Newcastle heimasigur á enn einu C-deildarliðinu í Bradford, 4:1. William Osula og Joelinton skoruðu tvö mörk hvor. Andy Cook skoraði mark Bradford er hann minnkaði muninn í 3:1.