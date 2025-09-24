Munu aftur reyna fá fyrirliða United

Félög frá Sádi-Arabíu munu reyna aftur við að fá Portúgalann Bruno Fernandes, fyrirliða enska knattspyrnufélagsins Manchester United, í sínar raðir næsta sumar.
Félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano segir frá en félögin munu reyna að fá hann eftir heimsmeistaramótið í Norður-Ameríku næsta sumar.
Fernandes, sem er 31 árs gamall, gekk í raðir United frá Sporting í janúar 2020 og hefur leikið 296 leiki fyrir liðið og skorað 100 mörk.
Félög í Sádi-Arabíu buðu í hann í sumar en Portúgalinn sjálfur vildi ekki fara. Franska stórveldið París SG er einnig sagt hafa áhuga á leikmanninum.