Rétt hjá honum að segja okkur lata

Enski knattspyrnumaðurinn Ezri Konsa, miðvörður Aston Villa, segir gagnrýni knattspyrnustjórans Unai Emery í garð liðsmanna sinna hafa átt rétt á sér.
„Við vorum stundum latir í vörninni. Þegar við fengum á okkur markið vorum við latir,“ sagði Emery við fréttamenn eftir 1:1 jafntefli gegn Sunderland í úrvalsdeildinni um síðustu helgi.
„Já, þessi ummæli eiga rétt á sér. Ég held að allir hafi séð þetta, séð markið. Við hreykjum okkur af því að spila framarlega með varnarlínuna okkar, sem er eitthvað sem stjórinn hefur innprentað í okkur frá því hann kom.
Við náðum því ekki alveg nægilega vel. Það hefur ekki gengið nógu vel hjá okkur á tímabilinu hingað til. En það eru augnablik á tímabilum þar sem gengur ekki vel og við erum að upplifa það núna. Vonandi getum við komist í gegnum það.
Þegar stjórinn þinn talar ekki vel um þig finnst þér það ekki gott. Það virkar stundum sem eldsneyti og maður vill spila næsta leik sem fyrst til að sýna öllum að þeir hafi rangt fyrir sér. Það fer af stað á morgun,“ sagði Konsa á fréttamannafundi í dag.
Villa hefur leik í deildarkeppni Evrópudeildarinnar með heimaleik gegn Bologna annað kvöld.