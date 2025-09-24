Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 24.9.2025 | 17:40

„Þeir trúðu ekki hvað við gerðum City“

Mikel Arteta.
Mikel Arteta. AFP/Glyn Kirk

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, gefur lítið fyrir gagnrýni í sinn garð eftir að liðið gerði jafntefli við Manchester City, 1:1, í ensku úrvalsdeildinni á sunnudag.

Stuðningsmenn Arsenal voru margir hverjir ósáttir við það sem þeim fannst vera varfærnisleg miðja og Arteta virtist raunar á svipaðri blaðsíðu þegar hann setti sóknartengiliðinn Eberechi Eze inn á fyrir Mikel Merino í hálfleik.

Arsenal jafnaði metin undir lokin og fannst spænska stjóranum sem lið sitt hafi ráðið lögum og lofum í leiknum.

„Ég heyrði margt og mikið í gegnum símann minn. Fólk trúði því ekki hvað við gerðum Manchester City. Fólk sem er þjálfarar, knattspyrnustjórar, framkvæmdastjórar og forsetar,“ sagði Arteta á fréttamannafundi í gær.

Arsenal heimsækir Port Vale í 3. umferð enska deildabikarsins í kvöld.

