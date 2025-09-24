Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 24.9.2025 | 8:22 | Uppfært 8:42

„Þetta var tilgangslaust og heimskulegt“

Arne Slot og Hugo Ekitiké í gærkvöldi. AFP/Paul Ellis

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, talaði ekki undir rós þegar hann var spurður á fréttamannafundi hvað honum þótti um rautt spjald sem Hugo Ekitiké fékk í 2:1-sigri á Southampton í enska deildabikarnum í gærkvöldi.

Ekitiké kom inn á í hálfleik, fékk fyrst gult spjald fyrir að kýla boltann í pirringi eftir að aukaspyrna var dæmd á hann, skoraði svo sigurmarkið og fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt fyrir að fara úr treyjunni í fagnaðarlátunum.

„Þetta var tilgangslaust og heimskulegt. Fyrra spjaldið var nú þegar tilgangslaust og að vissu leyti heimskulegt því þú verður að stjórna tilfinningunum þínum.

Þetta var tilgangslaust, ekki skynsamlegt. Þið kallið þetta heimskulegt og ég sagði þetta heimskulegt um leið og það gerðist,“ sagði Slot á fundinum

