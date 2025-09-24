Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 24.9.2025 | 13:51

Tímabilinu lokið um leið og það byrjaði

Giovanni Leoni borinn þjakaður af velli í gærkvöldi.
Ítalski knattspyrnumaðurinn Giovanni Leoni varð fyrir því óláni að slíta krossband í hné í sínum fyrsta leik fyrir Englandsmeistara Liverpool í gærkvöldi.

Leoni, sem er aðeins 18 ára gamall, hafði leikið vel í 2:1-sigri Liverpool á Southampton í enska deildabikarnum en var borinn sárþjáður af velli níu mínútum fyrir leikslok.

Ítalski félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano greinir frá því á X-aðgangi sínum að landi hans hafi slitið krossband og verði því lengi frá.

Vonir standa til að Leoni geti spilað aftur á tímabilinu en krossbandsslit þýða iðulega 9-12 mánaða fjarveru og því allt útlit fyrir að tímabili miðvarðarins efnilega hafi lokið um leið og það byrjaði.

