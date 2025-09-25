Er Liverpool að blekkja?

Englandsmeistarar Liverpool ættu að vera með mun færri stig í ensku úrvalsdeild karla í fótbolta ef marka má tölfræðivefinn Opta.
Liverpool er í toppsæti deildarinnar með 15 stig, fimm stigum meira en önnur lið, en liðið ætti í raun að hafa fengið aðeins 8,6 stig sem námundast upp í níu, þannig sex stigum minna.
Opta tók saman liðin í deildinni, stig þeirra og „expected points“ sem telur hversu mörg stig lið ættu að vera með samkvæmt ákveðnum tölfræðiþáttum.
Samkvæmt Opta ættu bikarmeistarar Crystal Palace að vera á toppnum með tíu stig, en liðið er í fimmta sæti með níu. Arsenal og Bournemouth koma næst með 9,2 stig og síðan Manchester City með níu. Manchester United ætti að vera með einu og hálfu stigi meira, eða 8,5, frekar en sjö.
Wolves ætti þá ekki að vera í neðsta sæti án stiga heldur í 18. sæti með 4,4 stig. Aston Villa ætti að vera á botninum með þrjú stig, en liðið er í 18. sæti með vissulega þrjú.