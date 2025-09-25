Heskey-bræður spiluðu fyrir City

Bræðurnir Reigan og Jaden Heskey, synir knattspyrnumannsins fyrrverandi Emile, léku í gær sinn fyrsta leik fyrir aðallið Manchester City.
Reigan, sem er 17 ára kantmaður, og Jaden, sem er 19 ára miðjumaður, komu báðir inn á sem varamenn í 2:0-sigri Man. City á Huddersfield Town í 3. umferð enska deildabikarsins í gærkvöldi.
„Í dag voru sex leikmenn úr akademíunni í byrjunarliðinu. Tveir í viðbót, Heskey-bræðurnir, komu inn á. Ég held að faðir þeirra og móðir séu afskaplega stolt af börnunum sínum. Þetta er mjög svalt,“ sagði Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Man. City, á fréttamannafundi eftir leikinn.
Faðir þeirra Emile var landsliðsmaður Englands og spilaði fyrir Liverpool, Leicester City, Birmingham City, Wigan Athletic og Bolton Wanderers.
„Þeir líkjast mér. Þeir eru báðir mjög miklir íþróttamenn. Sá yngri er mjög snöggur. Sá eldri er svolítið tröll að burðum eins og ég var.
Þeir búa báðir yfir svipuðum eiginleikum,“ sagði Emile um syni sína í samtali við Daily Mail í síðasta mánuði.