Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 25.9.2025 | 9:48

Heskey-bræður spiluðu fyrir City

Reigan Heskey með boltann í leiknum í gærkvöldi.
Reigan Heskey með boltann í leiknum í gærkvöldi. AFP/Oli Scarff

Bræðurnir Reigan og Jaden Heskey, synir knattspyrnumannsins fyrrverandi Emile, léku í gær sinn fyrsta leik fyrir aðallið Manchester City.

Reigan, sem er 17 ára kantmaður, og Jaden, sem er 19 ára miðjumaður, komu báðir inn á sem varamenn í 2:0-sigri Man. City á Huddersfield Town í 3. umferð enska deildabikarsins í gærkvöldi.

„Í dag voru sex leikmenn úr akademíunni í byrjunarliðinu. Tveir í viðbót, Heskey-bræðurnir, komu inn á. Ég held að faðir þeirra og móðir séu afskaplega stolt af börnunum sínum. Þetta er mjög svalt,“ sagði Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Man. City, á fréttamannafundi eftir leikinn.

Jaden Heskey í leiknum í gærkvöldi.
Jaden Heskey í leiknum í gærkvöldi. AFP/Oli Scarff

Þeir líkjast mér

Faðir þeirra Emile var landsliðsmaður Englands og spilaði fyrir Liverpool, Leicester City, Birmingham City, Wigan Athletic og Bolton Wanderers.

„Þeir líkjast mér. Þeir eru báðir mjög miklir íþróttamenn. Sá yngri er mjög snöggur. Sá eldri er svolítið tröll að burðum eins og ég var.

Þeir búa báðir yfir svipuðum eiginleikum,“ sagði Emile um syni sína í samtali við Daily Mail í síðasta mánuði.

mbl.is
Fleira áhugavert
Nýr menningarvefur Morgunblaðsins kominn í loftið Kristján Markús krefst sýknu Mikilvægt að efla öryggi á Keflavíkurflugvelli Sautján með réttarstöðu sakbornings
Fleira áhugavert
Ísland „algjörlega varnarlaust“ gagnvart nýrri ógn Ráðherra virðist átta sig á að nota fagaðila Verðbólga eykst á milli mánaða „Menn voru bara lamdir fyrir framan okkur“