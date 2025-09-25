Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 25.9.2025 | 8:22

Liverpool vill miðvörðinn í janúar

Liverpool vill gera Marc Guéhi og Mohamed Salah að samherjum …
Liverpool vill gera Marc Guéhi og Mohamed Salah að samherjum í janúar. AFP/Glyn Kirk

Enska knattspyrnufélagið Liverpool mun snúa sér að enska miðverðinum Marc Guéhi á ný í janúar eftir að Ítalinn Giovanni Leoni varð fyrir því óláni að slíta krossband í sínum fyrsta leik fyrir Liverpool á þriðjudagskvöld.

Teamtalk greinir frá því að Liverpool muni leggja fram tilboð í Guéhi, sem er fyrirliði Crystal Palace, þegar félagaskiptaglugginn í janúar opnar.

Liverpool var langt komið með að festa kaup á honum undir lok félagaskiptagluggans í ágúst en Palace hætti þá við skiptin á síðustu stundu þar sem félaginu tókst ekki að finna mann í stað Guéhi.

Samningur enska landsliðsmannsins rennur út næsta sumar og ætti hann því að vera falur fyrir lægri upphæð en þær 35 milljónir punda sem Palace var búið að samþykkja í lok ágúst.

Chelsea og Real Madríd eru einnig áhugasöm um að festa kaup á Guéhi og mun Liverpool því standa frammi fyrir samkeppni um varnarmanninn öfluga.

