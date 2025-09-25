Rauða spjaldið reynist dýrkeypt

Franski knattspyrnumaðurinn Hugo Ekitiké má vænta þess að fá háa sekt vegna klaufalegs rauðs spjalds sem hann fékk í leik með Liverpool á þriðjudagskvöld.
Ekitiké skoraði sigurmarkið í 2:1-sigri á Southampton í enska deildabikarnum og fagnaði með því að klæða sig úr treyjunni. Hængurinn var sá að hann var þegar búinn að fá gult spjald og fékk því reisupassann.
Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool var ekki hress með Frakkann og sagði rauða spjaldið hafa verið tilgangslaust og heimskulegt.
Daily Mail greinir frá því að Liverpool muni sekta Ekitiké fyrir athæfið og að líklegast nemi upphæðin launum hans til tveggja vikna.
Sóknarmaðurinn fær 200.000 pund á viku hjá Liverpool og kostar skrítin ákvörðun Ekitiké hann því 400.000 pund, sem jafngildir 65,4 milljónum króna.
Ekitiké tekur út leikbann í næsta leik Liverpool, sem er útileikur gegn Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni á laugardag.