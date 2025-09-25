Rooney: Væri dáinn ef hennar nyti ekki við

Wayne Rooney, fyrrverandi knattspyrnumaður og núverandi sparkspekingur, segir Coleen eiginkonu sína hafa bjargað lífi sínu þegar hann átti í miklum vandræðum með áfengi
„Ég trúi því statt og stöðugt að ef hún hefði ekki verið til staðar væri ég dáinn. Ég hef gert mistök í fortíðinni sem hefur verið greint skilmerkilega frá og allt það en ég er aðeins öðruvísi inni á milli og hún heldur mér á réttri braut, og hefur gert í um 20 ár,“ sagði Rooney í hlaðvarpsþættinum Rio Ferdinand Presents.
Kvaðst hann á tímabili hafa drukkið dögunum saman en svo staðið sig vel í leikjum með Manchester United stuttu eftir.
„Ég vildi fara út á lífið og njóta með vinum mínum. Á einhverjum tímapunkti fór ég yfir strikið, það kom augnablik í mínu lífi þar sem ég átti í miklum vandræðum með áfengi. Mér fannst ég ekki geta snúið mér til neins.
Ég vildi það raunar ekki því ég vildi ekki íþyngja neinum með þessu. Ég drakk samfleytt í tvo daga. Svo kom æfing og helgin þar sem ég skoraði tvö mörk og svo fór ég og drakk aftur í tvo daga samfleytt.
Hún hefur hjálpað mér gríðarlega við að stjórna þessu. Hún hefur stjórnað mér því ég hafði þörf fyrir svoleiðis stjórn,“ bætti Rooney við.