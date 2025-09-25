Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 25.9.2025 | 8:43

Rooney: Væri dáinn ef hennar nyti ekki við

Coleen og Wayne Rooney.
Coleen og Wayne Rooney. AFP

Wayne Rooney, fyrrverandi knattspyrnumaður og núverandi sparkspekingur, segir Coleen eiginkonu sína hafa bjargað lífi sínu þegar hann átti í miklum vandræðum með áfengi

„Ég trúi því statt og stöðugt að ef hún hefði ekki verið til staðar væri ég dáinn. Ég hef gert mistök í fortíðinni sem hefur verið greint skilmerkilega frá og allt það en ég er aðeins öðruvísi inni á milli og hún heldur mér á réttri braut, og hefur gert í um 20 ár,“ sagði Rooney í hlaðvarpsþættinum Rio Ferdinand Presents.

Kvaðst hann á tímabili hafa drukkið dögunum saman en svo staðið sig vel í leikjum með Manchester United stuttu eftir.

Átti í miklum vandræðum

„Ég vildi fara út á lífið og njóta með vinum mínum. Á einhverjum tímapunkti fór ég yfir strikið, það kom augnablik í mínu lífi þar sem ég átti í miklum vandræðum með áfengi. Mér fannst ég ekki geta snúið mér til neins.

Ég vildi það raunar ekki því ég vildi ekki íþyngja neinum með þessu. Ég drakk samfleytt í tvo daga. Svo kom æfing og helgin þar sem ég skoraði tvö mörk og svo fór ég og drakk aftur í tvo daga samfleytt.

Hún hefur hjálpað mér gríðarlega við að stjórna þessu. Hún hefur stjórnað mér því ég hafði þörf fyrir svoleiðis stjórn,“ bætti Rooney við.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hvarf fyrir fimm árum en náðist á mynd í Moskvu Kristján Markús krefst sýknu Einn látinn og þrír særðir í Dallas Vesturbæjarbörnin enn og aftur færð til
Fleira áhugavert
Alvotech hyggst reisa stórhýsi á Granda Hvarf fyrir fimm árum en náðist á mynd í Moskvu Drónar á sveimi yfir Álaborg og flugvellinum lokað Ráðherra virðist átta sig á að nota fagaðila