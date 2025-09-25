Þurfa að spila allan leikinn aftur

Enska deildakeppnin í knattspyrnu, EFL, hefur tekið ákvörðun um að leikur Blackburn Rovers og Ipswich Town í B-deildinni verði spilaður að nýju frá grunni þrátt fyrir að leikur liðanna á laugardag hafi verið flautaður af þegar einungis tíu mínútur lifðu leiks.
Leikurinn í Blackburn var flautaður af vegna votviðris, þar sem ekki þótti stætt á að spila áfram á Ewood Park.
Blackburn þykir eflaust illa farið með sig að þurfa að spila leikinn frá upphafi þar sem liðið var 1:0 yfir eftir að Todd Cantwell hafði skorað úr vítaspyrnu, auk þess að vera einum manni fleiri í kjölfar þess að Jacob Greaves fékk beint rautt spjald í liði Ipswich.
Andri Lucas Guðjohnsen hafði komið inn á sem varamaður á 65. mínútu en nú er ljóst að sú innkoma verður ekki skráð sem annar leikur landsliðsmannsins fyrir Blackburn.
EFL hefur ekki gefið út hvenær endurtekinn leikurinn á að fara fram.