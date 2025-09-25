Ungstirnið samdi við Liverpool

Enski knattspyrnumaðurinn Rio Ngumoha hefur skrifað undir sinn fyrsta atvinnumannasamning hjá Englandsmeisturum Liverpool.
The Times greinir frá því að samningur Ngumoha gildi til næstu þriggja ára, en hann er einungis 17 ára gamall.
Ngumoha mátti ekki skrifa undir atvinnumannasamning fyrr en hann náði 17 ára aldri, en það gerði Ngumoha 29. ágúst síðastliðinn.
Nokkrum dögum fyrr varð hann yngsti markaskorari í sögu Liverpool, 16 ára og 361 dags gamall, þegar Ngumoha skoraði dramatískt sigurmark gegn Newcastle United í ensku úrvalsdeildinni fyrir sléttum mánuði síðan.
Þrátt fyrir ungan aldur hefur hann þegar spilað fjóra leiki fyrir Liverpool í öllum keppnum á tímabilinu.