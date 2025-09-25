Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 25.9.2025 | 14:47

Ungstirnið samdi við Liverpool

Rio Ngumoha með boltann í leik með Liverpool.
Rio Ngumoha með boltann í leik með Liverpool. AFP/Paul Ellis

Enski knattspyrnumaðurinn Rio Ngumoha hefur skrifað undir sinn fyrsta atvinnumannasamning hjá Englandsmeisturum Liverpool.

The Times greinir frá því að samningur Ngumoha gildi til næstu þriggja ára, en hann er einungis 17 ára gamall.

Ngumoha mátti ekki skrifa undir atvinnumannasamning fyrr en hann náði 17 ára aldri, en það gerði Ngumoha 29. ágúst síðastliðinn.

Nokkrum dögum fyrr varð hann yngsti markaskorari í sögu Liverpool, 16 ára og 361 dags gamall, þegar Ngumoha skoraði dramatískt sigurmark gegn Newcastle United í ensku úrvalsdeildinni fyrir sléttum mánuði síðan.

Þrátt fyrir ungan aldur hefur hann þegar spilað fjóra leiki fyrir Liverpool í öllum keppnum á tímabilinu.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hvarf fyrir fimm árum en náðist á mynd í Moskvu Vopnakapphlaup í Evrópu til að stöðva dróna Selenskí ómyrkur í máli Rússland hafnar „fáránlegum ásökunum“
Fleira áhugavert
Útsláttur í tengivirki olli rafmagnsleysinu Styður bókun 35 og treystir niðurstöðu Hæstaréttar Þriðjungur drengja í 2. bekk uppfyllir ekki viðmið „Olía er bara staðreynd sem orkugjafi í heiminum“