23 ára milljarðamæringur bjargvættur Sunderland

Sunderland hefur farið ágætlega af stað í ensku úrvalsdeildinni og vann til að mynda fyrsta leik sinn gegn West Ham 3:0.
Liðið á Norður-Englandi, sem er eina stóra félagið í borginni, situr nú í sjöunda sæti deildarinnar en það hefur hins vegar ekki alltaf átt sjö dagana sæla.
Sannkölluð hrakfallasaga liðsins hófst fyrir um 7 árum og það var ekki fyrr en 23 ára milljarðamæringur frá Frakklandi keypti félagið sem hlutirnir fóru að ganga vel.
Þetta vita áhorfendur heimildaþáttanna Sunderland 'Til I Die. Dagskrárgerðarmennirnir hófu að taka upp raunveruleika fótboltaliðsins og áhorfenda þess eftir að liðið, sem kennt hefur verið við svarta ketti, féll úr ensku úrvalsdeildinni 2017. Það var upphafið að eyðimerkurgöngu fótboltaliðsins.
Fyrsta tímabilið í Championship-deildinni fór ekki betur en svo að liðið féll aftur niður um deild, alla leið í C-deild enskrar knattspyrnu árið 2018.
Þá tóku við nýir eigendur en Stewart Donald var þar fremstur í flokki. Þeir áttu ekki góðu gengi að fagna og því seldu þeir ráðandi hlut sinn í Sunderland, þremur árum seinna, árið 2021.
Kaupandinn var 23 ára milljarðamæringur frá Frakklandi, Kyril Louis-Dreyfus, fæddur árið 1997. Frakkinn varð þar með langyngsti stjórnarformaður í efstu deildum enska boltans, fyrr og síðar.
Ekki er því að undra að aðdáendur klúbbsins hafi verið skeptískir í hans garð eftir að Kyril tók við. Þegar fram liðu stundir reyndist Frakkinn hins vegar vera bjargvætturinn sem þurfti til að endurreisa Sunderland.
Kyril fetaði með kaupunum í fótspor föður síns, Roberts Loius-Dreyfus, sem átti meirihluta í, og var framkvæmdastjóri, franska stórliðsins Olympique de Marseille. Sonurinn ólst því upp á hliðarlínum leikvangsins við hlið föður síns áður en lífið tók skarpa beygju.
Robert dó úr heilablóðfalli árið 2009, þegar Kyril var aðeins 12 ára gamall. Faðirinn hafði verið umsvifamikill viðskiptajöfur en hann var stór hluthafi og forstjóri í Adidas á tímabilinu 1993–2001.
Þar áður hafði hann gegnt sama hlutverki í gríðarstórri auglýsingastofu, Saatchi & Saatchi frá Bretlandi, á árunum 1898–1993.
Louis-Dreyfus nafnið er ekki aðeins þekkt í ensku deildinni. Mikill auður hefur safnast á hendur Louis-Dreyfus fjölskyldunnar. Ættfaðirinn, hinn franski Léopold Louis-Dreyfus stofnaði fjölskylduveldið, fyrirtæki sem heitir einfaldlega Louis-Dreyfus, árið 1851.
Louis-Dreyfus-nafnið er einnig þekkt í Hollywood. Julia Louis-Dreyfus fór nefnilega með hlutverk hinnar eftirminnilegu Elaine Benes í gamanþáttunum Seinfeld. Leikkonan er komin af sömu ætt en þau eru fjarskyldir ættingjar, bæði afkomendur ættföðursins Léopold Louis-Dreyfus.
Fyrirtækið hans byrjaði smátt með því að Leópold, sem var sonur bónda og af gyðingaættum, flutti matvöru yfir landamærin frá Frakklandi yfir til Sviss. Á meðan hann var enn á táningsaldri stækkaði það þó ört og varð seinna meir eitt verðmætasta viðskiptaveldi Evrópu. Í dag breiðir það anga sína út um alla Evrópu og matvara er enn í fyrirrúmi þrátt fyrir að fyrirtækið hafi fleira á sínum snærum. Innkoma fyrirtækisins á síðasta ári var 47 milljarðar evra.
Í síðasta þætti seríunnar, Sunderland 'Til I Die, var Kyril tiltölulega nýbúinn að kaupa meirihluta í félaginu. Liðið fer á Wembley og spilar úrslitaleik á móti Wycombe Wanderers til þess að komast upp í B-deildina og vinnur glæstan sigur, 2-0.
Þar með komst félagið aftur upp um deild en eins og rakið hefur verið hér þá hefur sigurgöngunni verið haldið áfram síðan. Sunderland komst aftur upp í úrvalsdeild fyrir tímabilið í kjölfarið.
Því skýtur það skökku við að áhorfendur þáttanna megi ekki búast við annarri seríu í bráð samkvæmt The Athletic. Þar segir að myndavélarnar hafi ekki verið mundaðar á The Stadium of Light á tímabilinu sem Sunderland komst aftur í úrvalsdeild. Framleiðendur þáttanna voru ánægðir með augnablikið á Wembley og létu gott heita.
Ekkert hefur þó verið útilokað um það hvort þær verði notaðar á ný, nú þegar svörtu kettirnir spila í deild þeirra bestu. Aðstandendur þáttanna hafa gefið það í skyn en ekkert er staðfest í þeim efnum.