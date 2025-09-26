Mæta Liverpool taplausir í 17 leikjum

Mikil eftirvænting er í herbúðum enska knattspyrnufélagsins Crystal Palace fyrir heimaleik liðsins gegn Liverpool á morgun í úrvalsdeildinni.
Palace varð bikarmeistari í vor og þetta er því barátta bikar- og Englandsmeistaranna, en Palace hafði einmitt betur gegn Liverpool þegar liðin léku um Samfélagsskjöldinn í byrjun tímabilsins í ágúst.
Liðið er nú taplaust í síðustu 17 mótsleikjum sínum, og það þrátt fyrir að lykilmaðurinn Eberechi Eze hafi verið seldur til Arsenal í sumar og mikil óvissa ríki með framtíð fyrirliðans Marc Guehi. Liverpool hefur einmitt verið á höttunum á eftir honum.
Palace er með níu stig úr fyrstu fimm leikjum sínum í deildinni, tveir sigrar og þrjú jafntefli, og markatalan er 6:2. Liverpool er með fimm stiga forystu á toppi deildarinnar og verður því áfram í efsta sæti eftir sjöttu umferðina, hvernig sem leikurinn fer á morgun.