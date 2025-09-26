Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 26.9.2025 | 12:30

Markaskorarinn klár í slaginn

Pep Guardiola ræðir við Erling Haaland eftir að hafa tekið …
Pep Guardiola ræðir við Erling Haaland eftir að hafa tekið hann meiddan af velli gegn Arsenal. AFP/Glyn Kirk

Norðmaðurinn Erling Haaland hefur hrist af sér meiðsli og verður með Manchester City í ensku úrvalsdeildinni um helgina.

Það sagði knattspyrnustjórinn Pep Guardiola í það minnsta á fréttamannafundi núna um hádegið. City mætir Burnley í sjöttu umferð deildarinnar á morgun.

Haaland fór meiddur af velli í seinni hálfleik þegar City gerði jafntefli við Arsenal á sunnudaginn var, 1:1, en hann skoraði mark liðsins í leiknum.

Talsverð forföll eru samt hjá City en Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, Abdukodir Khusanov og Omar Marmoush verða allir fjarverandi vegna meiðsla.

Mateo Kovacic gæti hins vegar komið aftur inn í hópinn í fyrsta skipti síðan hann fór í aðgerð á hásin í maí.

mbl.is
