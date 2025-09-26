Markaskorarinn klár í slaginn

Norðmaðurinn Erling Haaland hefur hrist af sér meiðsli og verður með Manchester City í ensku úrvalsdeildinni um helgina.
Það sagði knattspyrnustjórinn Pep Guardiola í það minnsta á fréttamannafundi núna um hádegið. City mætir Burnley í sjöttu umferð deildarinnar á morgun.
Haaland fór meiddur af velli í seinni hálfleik þegar City gerði jafntefli við Arsenal á sunnudaginn var, 1:1, en hann skoraði mark liðsins í leiknum.
Talsverð forföll eru samt hjá City en Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, Abdukodir Khusanov og Omar Marmoush verða allir fjarverandi vegna meiðsla.
Mateo Kovacic gæti hins vegar komið aftur inn í hópinn í fyrsta skipti síðan hann fór í aðgerð á hásin í maí.