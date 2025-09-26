Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 26.9.2025 | 13:25

Missir af næstu leikjum

Enzo Maresca tekur Cole Palmer af velli í leiknum við …
Enzo Maresca tekur Cole Palmer af velli í leiknum við Manchester United. AFP/Oli Scarff

Cole Palmer, enski landsliðsmaðurinn í knattspyrnu, verður ekki með Chelsea í næstu leikjum liðsins.

Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, staðfesti þetta í dag en Palmer fór af velli eftir 20 mínútna leik gegn Manchester United um síðustu helgi.

Hann glímir við nárameiðsli og Maresca sagði að fyrir vikið hefði verið ákveðið að hvíla hann vel til að meiðslin ágerðust ekki.

„Við munum því hvíla hann næstu tvær til þrjár vikurnar, fram yfir landsleikjahléið, og vonumst til þess að hann nái sér þá alfarið af þessu,“ sagði Maresca.

Fram undan eru leikir við Brighton, Benfica og Liverpool.

mbl.is
Fleira áhugavert
Selenskí ómyrkur í máli Undirbúa að hefja flug að nýju Telur að ekki gjósi á næstunni Flaug dróna yfir herskip í Þórshöfn
Fleira áhugavert
Undirbúa að hefja flug að nýju Fékk ekki að ráða hvað yrði gert við eigið hús Ýtt út í að gera bíómyndir Telur að ekki gjósi á næstunni