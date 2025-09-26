Missir af næstu leikjum

Cole Palmer, enski landsliðsmaðurinn í knattspyrnu, verður ekki með Chelsea í næstu leikjum liðsins.
Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, staðfesti þetta í dag en Palmer fór af velli eftir 20 mínútna leik gegn Manchester United um síðustu helgi.
Hann glímir við nárameiðsli og Maresca sagði að fyrir vikið hefði verið ákveðið að hvíla hann vel til að meiðslin ágerðust ekki.
„Við munum því hvíla hann næstu tvær til þrjár vikurnar, fram yfir landsleikjahléið, og vonumst til þess að hann nái sér þá alfarið af þessu,“ sagði Maresca.
Fram undan eru leikir við Brighton, Benfica og Liverpool.