Slot: Refsingin var ekki sekt

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, segir að franski framherjinn Hugo Ekitike hafi ekki verið sektaður fyrir rauða spjaldið sem hann fékk í leiknum gegn Southampton á þriðjudaginn.
Ekitike reif sig úr treyjunni þegar hann skoraði sigurmarkið skömmu fyrir leikslok en fékk þá sitt annað gula spjald í leiknum og var þar með rekinn af velli. Fyrir vikið leikur hann ekki með Liverpool gegn Crystal Palace í úrvalsdeildinni á morgun.
Slot skýrði á fréttamannafundi í dag að „refsing" sem rætt hefði verið um að Ekitike fengi hefði ekki verið í formi sektar.
„Það þýðir að ég ræddi við hann. Ef „refsing" þýðir sekt, þá er svarið að hann fékk enga slíka.
Hann áttaði sig strax á því að þetta var ekki sniðugt hjá honum og hann bað liðsfélaga sína strax afsökunar. Hann er ungur, leikmenn á öllum aldri era mistök. Hann gerði mistök og það gerum við allir. Í þessu félagi mega menn gera mistök án þess að þeir séu umsvifalaust sektaðir," sagði Arne Slot.
Hann hélt áfram að hrósa Frakkandum unga. „Hann er frábær manneskja. Ef þið biðjið starfsfólkið okkar að nefna þrjá hjartahlýjustu leikmennina þá er hann örugglega í þeim hópi hjá öllum.
Þetta var ekki klókt hjá honum, við sluppum með það á þriðjudaginn en það gæti komið okkur verr í leiknum á morgun. Það jákvæða er að Federico Chiesa er á góðri leið og nú á hann möguleika á að spila eitthvað fyrst Hugo er ekki til staðar," sagði Arne Slot.