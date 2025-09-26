Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 26.9.2025 | 18:50

Stjóri Andra brjálaður: Þetta er hneisa

Andri Lucas Guðjohnsen kom inn á hjá Blackburn á 65. …
Andri Lucas Guðjohnsen kom inn á hjá Blackburn á 65. mínútu í leiknum. Ljósmynd/Alex Nicodim

Valerien Ismael, knattspyrnustjóri enska liðsins Blackburn, er allt annað en sáttur eftir að stjórn ensku deildakeppninnar tók þá ákvörðun að liðið þyrfti að spila leikinn sinn við Ipswich frá upphafi.

Liðin mættust síðasta laugardag og var Blackburn með 1:0-forystu og manni fleiri þegar leikurinn var flautaður af á 79. mínútu vegna veðurs.

Blackburn fór fram á að liðinu yrði dæmdur sigur eða þá að leiknar yrðu síðustu ellefu mínúturnar með uppbótartíma en forráðamenn deildakeppninnar voru ekki sammála.

„Ég er búinn að fá mikið af skilaboðum og það eru allir sammála um að þetta sé hræðileg ákvörðun og slæm auglýsing fyrir enskan fótbolta.

Þegar allir virðast sammála er þetta augljóslega skrítin ákvörðun. Þetta er algjör hneisa,“ sagði Ismael á blaðamannafundi.

Andri Lucas Guðjohnsen er leikmaður Blackburn.

mbl.is
