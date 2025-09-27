Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.9.2025 | 16:04

Dramatík í leikjum dagsins

Maxim De Cuyper fagnar marki sínu gegn Chelsea í dag …
Maxim De Cuyper fagnar marki sínu gegn Chelsea í dag ásamt liðsfélögum sínum. AFP/Henry Nicholls

Þremur leikjum er nú nýlokið í sjöttu umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta þar sem fjórtán mörk og rautt spjald litu dagsins ljós.

Chelsea tók á móti Brighton á Stamford Bridge leikvanginum í Lundúnum í dag en þaðan fóru gestirnir með sigur af hólmi, 3:1.

Enzo Fernández kom Chelsea yfir á 24. mínútu með skallamarki af stuttu færi. Á 53. mínútu snérist leikurinn hinsvegar þegar Trevoh Chalobah, varnarmaður Chelsea, lét reka sig af velli. Gestirnir nýttu sér það og náðu að jafna þegar reynsluboltinn Danny Welbeck jafnaði á 77. mínútu.

Það var síðan Maxim De Cuyper sem kom Brighton yfir með marki á annarri mínútu uppbótartíma áður en Danny Welbeck tryggði sigur gestanna með góðu marki á tíundu mínútu uppbótartímans.

Þægilegt hjá City

Manchester City tók á móti nýliðum Burnley á Etihad vellinum í Manchester og bjuggust flestir við þægilegum sigri heimamanna, sem varð raunin. Leikurinn endaði með sannfærandi sigri City, 5:1.

Fyrsta mark City kom á 12. mínútu þegar Maxime Estéve, varnarmaður Burnley, varð fyrir því óláni að setja boltann í eigið net. Jaidon Anthony jafnaði hinsvegar fyrir gestina á 38. mínútu með góðu marki.

Matheus Nunes kom City aftur yfir á 61. mínútu áður en Estéve gerði sitt annað sjálfsmark í leiknum á 65. mínútu. Það var síðan markahrókurinn Erling Haaland sem gerði út um leikinn með tveimur mörkum undir lok leiksins.

Fjögurra marka jafntefli

Leeds fékk Bournemouth í heimsókn á Elland Road leikvanginn í Leeds og endaði leikurinn með fjögurra marka jafntefli, 2:2.

Antoine Semenyo kom Bournemouth yfir með marki úr aukaspyrnu á 26. mínútu áður en Joe Rodon jafnaði með góðu skallamarki á 37. mínútu.

Sean Longstaff kom síðan Leeds yfir á 54. mínútu en Eli Junior Kroupi jafnaði fyrir gestina á þriðju mínútu uppbótartíma með dramatísku marki.

