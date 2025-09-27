Hörmungar United halda áfram

Brentford hafði betur gegn Manchester United, 3:1, í hörkuleik liðanna í 5. umferð ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta í Lundúnum í dag.
Brentford fer upp fyrir United á markatölu með sigrinum en bæði lið eru með sjö stig í 11. og 13. sæti deildarinnar.
Fyrstu 20 mínútur leiksins voru svakalegar en þá var algjör einstefna að marki United sem gerði það að verkum að Brentford skoraði tvö mörk.
Það fyrra kom á áttundu mínútu en þá tapaði Matheus Cunha í liði United boltanum við teig Brentford. Jordan Henderson var fljótur að átta sig og gaf háa sendingu upp völlinn á Igor Thiago sem tók snertingu og smellti síðan boltanum ofarlega í stöngina og inn, 1:0. Meiriháttar mark.
Igor Thiago var síðan aftur á ferðinni á 20. mínútu. Þá kassaði hann boltann niður fyrir Kevin Schade og kom sér í stöðu. Schade reyndi skot eða sendingu fyrir markið og boltinn fór af Altay Bayindir markverði United og til Igor sem skoraði, 2:0.
Benjamin Sesko minnkaði hins vegar muninn fyrir United aðeins sjö mínútum síðar. Þá fékk hann þrjár tilraunir inni í teig Brentford-manna og skoraði úr þeirri þriðju, 2:1. Hans fyrsta mark fyrir United.
Bruno Fernandes fyrirliði United fékk upplagt tækifæri til að jafna metin fyrir United á 76. mínútu þegar Bryan Mbeumo vann vítaspyrnu. Þá togaði Nathan Collins Kamerúnann niður í teig United og Craig Pawson dómari benti á punktinn. Spurning hvort þetta hefði mátt vera rautt spjald þar sem Collins reyndi ekki við boltann en VAR-sjáin fann ekkert athugavert.
Bruno steig allavega á punktinn en Caoimhín Kelleher varði frá honum.
Daninn Mathias Jensen gulltryggði síðan sigur Brentford undir blálokin þegar hann smellti boltanum í netið utan teigs. Skotið var í fínni hæð fyrir Bayindir markmann United en honum tókst ekki að verja, 3:1.
Brentford fær Manchester City í heimsókn í næstu umferð en United fær Sunderland í heimsókn.
|FH
|1:0
|Breiðablik
|1:0. Baldur Kári í baráttunni, gefur boltann á Tómas Orra sem afgreiðir boltann í netið og FH er í verðskuldaðri forystu.Tómas Orri Róbertsson (FH) skorar
|ÍA
|1:1
|KR
|Of seinn í tæklingu á Vardic. Nú er hann einu spjaldi frá leikbanni.Aron Þórður Albertsson (KR) fær gult spjald