27.9.2025

Hörmungar United halda áfram

mbl.is

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Brentford hafði betur gegn Manchester United, 3:1, í hörkuleik liðanna í 5. umferð ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta í Lundúnum í dag. 

Brentford fer upp fyrir United á markatölu með sigrinum en bæði lið eru með sjö stig í 11. og 13. sæti deildarinnar. 

Fyrstu 20 mínútur leiksins voru svakalegar en þá var algjör einstefna að marki United sem gerði það að verkum að Brentford skoraði tvö mörk. 

Það fyrra kom á áttundu mínútu en þá tapaði Matheus Cunha í liði United boltanum við teig Brentford. Jordan Henderson var fljótur að átta sig og gaf háa sendingu upp völlinn á Igor Thiago sem tók snertingu og smellti síðan boltanum ofarlega í stöngina og inn, 1:0. Meiriháttar mark.

Igor Thiago smellir boltanum í netið.
Igor Thiago smellir boltanum í netið. AFP/Justin Tallis

Igor Thiago var síðan aftur á ferðinni á 20. mínútu. Þá kassaði hann boltann niður fyrir Kevin Schade og kom sér í stöðu. Schade reyndi skot eða sendingu fyrir markið og boltinn fór af Altay Bayindir markverði United og til Igor sem skoraði, 2:0. 

Benjamin Sesko minnkaði hins vegar muninn fyrir United aðeins sjö mínútum síðar. Þá fékk hann þrjár tilraunir inni í teig Brentford-manna og skoraði úr þeirri þriðju, 2:1. Hans fyrsta mark fyrir United.

Benjamin Sesko minnkar muninn fyrir Manchester United.
Benjamin Sesko minnkar muninn fyrir Manchester United. AFP/Justin Tallis

Bruno Fernandes fyrirliði United fékk upplagt tækifæri til að jafna metin fyrir United á 76. mínútu þegar Bryan Mbeumo vann vítaspyrnu. Þá togaði Nathan Collins Kamerúnann niður í teig United og Craig Pawson dómari benti á punktinn. Spurning hvort þetta hefði mátt vera rautt spjald þar sem Collins reyndi ekki við boltann en VAR-sjáin fann ekkert athugavert. 

Bruno steig allavega á punktinn en Caoimhín Kelleher varði frá honum. 

Bruno Fernandes fyrirliði Manchester United svekktur út í sjálfan sig …
Bruno Fernandes fyrirliði Manchester United svekktur út í sjálfan sig eftir að hafa klúðrað vítinu. AFP/Justin Tallis

Daninn Mathias Jensen gulltryggði síðan sigur Brentford undir blálokin þegar hann smellti boltanum í netið utan teigs. Skotið var í fínni hæð fyrir Bayindir markmann United en honum tókst ekki að verja, 3:1.

Brentford fær Manchester City í heimsókn í næstu umferð en United fær Sunderland í heimsókn. 

mbl.is
