Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.9.2025 | 21:15

Mark í uppbótartíma í dramatísku jafntefli

Joao Palhinha fagnar eftir að hafa jafnað í uppbótartíma í …
Joao Palhinha fagnar eftir að hafa jafnað í uppbótartíma í kvöld. AFP/Ian Kington

Tottenham tók á móti Wolves í lokaleik dagsins í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta en leikið var á Tottenham Hotspur vellinum í Lundúnum. Leiknum lauk með jafntefli, 1:1.

Santiago Bueno kom Wolves óvænt yfir á 54. mínútu eftir klafs inni í teig heimamanna og virtist allt benda til þess að Úlfarnir væru að ná í sinn fyrsta sigur á tímabilinu en Portúgalinn Joao Phalinha var á öðru máli. Hann skoraði með góðu skoti á fjórðu mínútu uppbótartíma leiksins og tryggði Tottenham stig.

Eftir leikinn er Tottenham í þriðja sæti deildarinnar með ellefu stig en Wolves situr á botni deildarinnar með eitt stig.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fjöldi gekk út þegar Netanjahú hóf ræðu sína „Það er galið að barnið mitt sé dáið“ Comey ákærður en segist ekki hræddur Fékk ekki að ráða hvað yrði gert við eigið hús
Fleira áhugavert
Minn mesti harmur í lífinu Takmörkun aðgangs að Heiðmörk óviðunandi „Það er galið að barnið mitt sé dáið“ Vilja ekki braut nær byggðinni