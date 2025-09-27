Mark í uppbótartíma í dramatísku jafntefli

Tottenham tók á móti Wolves í lokaleik dagsins í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta en leikið var á Tottenham Hotspur vellinum í Lundúnum. Leiknum lauk með jafntefli, 1:1.
Santiago Bueno kom Wolves óvænt yfir á 54. mínútu eftir klafs inni í teig heimamanna og virtist allt benda til þess að Úlfarnir væru að ná í sinn fyrsta sigur á tímabilinu en Portúgalinn Joao Phalinha var á öðru máli. Hann skoraði með góðu skoti á fjórðu mínútu uppbótartíma leiksins og tryggði Tottenham stig.
Eftir leikinn er Tottenham í þriðja sæti deildarinnar með ellefu stig en Wolves situr á botni deildarinnar með eitt stig.