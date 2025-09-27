Nuno tekur við af Potter

Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.9.2025 | 11:30 | Uppfært 12:07

Portúgalski knattspyrnustjórinn Nuno Espirito Santo er sagður taka við af Graham Potter hjá West Ham.

Potter var rekinn fyrr í dag eftir agalega byrjun West Ham á tímabilinu og greinir BBC frá því að bak við tjöldin hafi félagið átt í viðræðum við Portúgalann, en Nuno var sjálfur rekinn á dögunum eftir slappa byrjun með Nottingham Forest.

Enskir miðlar segja að Nuno muni stýra sinni fyrstu æfingu í dag og verður því líklegast með liðinu á mánudaginn er West Ham mætir Everton. 

Eins og stendur er West Ham í 19. sæti deildarinnar með aðeins þrjú stig eftir fimm leiki.

 

