Nýliðarnir í þriðja sæti eftir frábæran sigur

Omar Alderete reyndist hetja Sunderland í dag.
Omar Alderete reyndist hetja Sunderland í dag. AFP/Andy Buchanan

Nottingham Forest fékk Sunderland í heimsókn í síðdegisleik dagsins í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta en leikið var á The City Ground leikvanginum í Nottingham. Leiknum lauk með frábærum sigri gestanna, 1:0.

Eftir leikinn er Nottingham Forest í 16. sæti með fimm stig en nýliðarnir í Sunderland sitja í 3. sæti deildarinnar með 11 stig eftir sex umferðir.

Sigurmarkið skoraði Omar Alderete á 38. mínútu með skalla eftir sendingu frá Granit Xhaka.

Heimamenn reyndu hvað þeir gátu til að jafna leikinn og fékk Chris Wood besta færi Forest-manna til þess þegar hann skallaði framhjá úr dauðafæri seint í leiknum.

Gestirnir héldu út og unnu sinn fyrsta útisigur í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili.

mbl.is
