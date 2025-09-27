Palace í annað sætið eftir dramatískan sigur á Liverpool

Crystal Palace tyllti sér í annað sæti ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu karla með því að vinna glæsilegan 2:1-sigur á toppliði Liverpool, sem tapaði þar með sínum fyrsta deildarleik á tímabilinu.
Palace er taplaust í 18 leikjum í röð í öllum keppnum og er með 12 stig í öðru sæti. Liverpool heldur toppsætinu og er þar með 15 stig.
Palace náði forystunni með fyrsta skoti leiksins á níundu mínútu. Liðið fékk þá hornspyrnu sem var að vísu ranglega dæmd þar sem boltinn fór af Tyrick Mitchell, vængbakverði Palace, og aftur fyrir.
Hvað sem því líður barst hornspyrnan frá vinstri yfir á fjærstöngina, Ryan Gravenberch í liði Liverpool misreiknaði boltann og skallaði hann í markteiginn þar sem Ismaila Sarr beið átekta og þrumaði boltanum í netið, 1:0.
Það sem eftir lifði af fyrri hálfleik óð Palace í dauðafærum en Alisson Becker í marki Liverpool varði nokkrum sinnum stórkostlega auk þess sem skot Jean-Philippe Mateta fyrir utan vítateig fór í stöngina og nokkrar tilraunir til viðbótar fóru rétt framhjá eða yfir mark Liverpool.
Skástu færi Liverpool í fyrri hálfleiknum fengu Gravenberch og Mohamed Salah, en sá fyrrnefndi átti þrumuskot sem Dean Henderson varði í stöngina og Salah slapp í gegn hægra megin í vítateignum en skaut skoppandi boltanum í Henderson sem kom fljótt og vel út á móti.
Þótt ótrúlegt mætti virðast var munurinn aðeins eitt mark, 1:0, þegar flautað var til leikhlés og Liverpool mátti þakka sínum sæla, eða einfaldlega Alisson, fyrir að munurinn væri ekki fimm mörk eða svo.
Í síðari hálfleik mættur Liverpool sterkara til leiks og gerði sig nokkrum sinnum líklegt til þess að jafna metin.
Nýju og dýru mennirnir, Florian Wirtz og Alexander Isak, fengu bestu færi Liverpool í síðari hálfleiknum. Eftir tæplega klukkutíma leik skaut Wirtz beint á Henderson af stuttu færi eftir laglega fyrirgjöf Dominiks Szoboszlais frá hægri.
Fimm mínútum síðar, á 64. mínútu, fékk Isak boltann frá Alexis Mac Allister vinstra megin í vítateignum, gerði vel í að koma sér í dauðafæri en missti jafnvægið og skaut rétt framhjá fjærstönginni.
Tæpum stundarfjórðungi fyrir leikslok átti Szoboszlai stórhættulegt skot hægra megin úr vítateinum sem virtist stefna í fjærhornið, Salah reyndi að stýra boltanum áleiðis í hornið en skot Egyptans fór rétt yfir samskeytin.
Fimm mínútum fyrir leikslok reyndi varamaðurinn Federico Chiesa skot úr D-boganum en það fór rétt framhjá.
Tveimur mínútum síðar hafði Chiesa hins vegar erindi sem erfiði þegar hann jafnaði metin fyrir Liverpool. Gravenberch átti þá fyrirgjöf sem Chris Richards skallaði frá en of stutt og beint á Ítalann sem skoraði með viðstöðulausu skoti af stuttu færi.
Á sjöundu mínútu uppbótartíma tryggði varamaðurinn Eddie Nketiah Palace dramatískan sigur. Í kjölfar langs innkasts vann Marc Guéhi skallaboltann, boltinn barst til Nketiah sem náði viðstöðulausu vinstri fótar skoti á lofti sem fór á milli fóta Alisson og í netið, 2:1.
Stuttu síðar var flautað til leiksloka og frábær sigur Palace niðurstaðan.
