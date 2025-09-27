Rekinn eftir afleitan árangur í ensku úrvalsdeildinni

Enska knattspyrnufélagið West Ham hefur ákveðið að reka stjóra karlaliðsins Graham Potter eftir afleita byrjun á tímabilinu.
Þetta staðfesti félagið í yfirlýsingu í dag en West Ham er í næstneðsta sæti deildarinnar með þrjú stig. Liðið hefur skorað fimm mörk og fengið 13 á sig í fimm leikjum.
Potter, sem hefur meðal annars stýrt Brighton og Chelsea, tók við liðinu í byrjun árs en gengi West Ham seinni hluta síðasta tímabils var heldur ekki gott og endaði liðið í 14. sæti.
West Ham heimsækir Everton í næsta leik sínum á mánudaginn kemur en óljóst er hver næsti stjóri liðsins verður.