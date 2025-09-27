Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.9.2025 | 9:44

Rekinn eftir afleitan árangur í ensku úrvalsdeildinni

Graham Potter er ei lengur stjóri West Ham.
Graham Potter er ei lengur stjóri West Ham. AFP/Ian Kington

Enska knattspyrnufélagið West Ham hefur ákveðið að reka stjóra karlaliðsins Graham Potter eftir afleita byrjun á tímabilinu.

Þetta staðfesti félagið í yfirlýsingu í dag en West Ham er í næstneðsta sæti deildarinnar með þrjú stig. Liðið hefur skorað fimm mörk og fengið 13 á sig í fimm leikjum. 

Potter, sem hefur meðal annars stýrt Brighton og Chelsea, tók við liðinu í byrjun árs en gengi West Ham seinni hluta síðasta tímabils var heldur ekki gott og endaði liðið í 14. sæti. 

West Ham heimsækir Everton í næsta leik sínum á mánudaginn kemur en óljóst er hver næsti stjóri liðsins verður.  

mbl.is
