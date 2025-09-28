Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 28.9.2025 | 20:20

Ég fékk olnboga í andlitið

Nick Woltemade skoraði mark Newcastle í leiknum.
Nick Woltemade skoraði mark Newcastle í leiknum. AFP/Andy Bunchanan

„Ég fékk olnbogaskot í andlitið og ég er tveir metrar svo þú þarft að fara mjög hátt upp,“ sagði Nick Woltemade um atvik í leik Newcastle gegn Arsenal í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í dag.

Sigurmark Arsenal í uppbótartíma
Frétt af mbl.is

Sigurmark Arsenal í uppbótartíma

„Ég vildi ekki láta mig detta en ég sagði við dómarann að mér fyndist það ekki í lagi. Ég er ekki þannig leikmaður sem lætur sig detta en það er erfitt því stundum þarftu að gera það.

Gabriel baðst afsökunar svo ég held að hann vissi alveg að hann lamdi mig í andlitið,“ sagði markaskorarinn Nick Woltemade eftir leikinn.

Woltemade neitaði að taka í höndina á Gabriel eftir atvikið.

„Mér líkar ekki við svona og ef þú gerir svona í leik og biðst afsökunar 30 sekúndum síðar, það er ekki partur af leiknum. Það er gott að fara í baráttu en hún þarf að vera sanngjörn og olnboginn á honum ætti ekki að vera í andlitinu á mér.“

mbl.is
Fleira áhugavert
Léttur vikur úr Búrfellshólma Báturinn við Hafnarfjarðarhöfn hefur áður sokkið Takmörkun aðgangs að Heiðmörk óviðunandi Bílvelta eftir flótta undan lögreglu: Þrír á sjúkrahús
Fleira áhugavert
Báturinn við Hafnarfjarðarhöfn hefur áður sokkið Ölvaður ökumaður olli fjögurra bíla árekstri Takmörkun aðgangs að Heiðmörk óviðunandi Minn mesti harmur í lífinu