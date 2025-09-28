Ég fékk olnboga í andlitið

„Ég fékk olnbogaskot í andlitið og ég er tveir metrar svo þú þarft að fara mjög hátt upp,“ sagði Nick Woltemade um atvik í leik Newcastle gegn Arsenal í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í dag.
„Ég vildi ekki láta mig detta en ég sagði við dómarann að mér fyndist það ekki í lagi. Ég er ekki þannig leikmaður sem lætur sig detta en það er erfitt því stundum þarftu að gera það.
Gabriel baðst afsökunar svo ég held að hann vissi alveg að hann lamdi mig í andlitið,“ sagði markaskorarinn Nick Woltemade eftir leikinn.
Woltemade neitaði að taka í höndina á Gabriel eftir atvikið.
„Mér líkar ekki við svona og ef þú gerir svona í leik og biðst afsökunar 30 sekúndum síðar, það er ekki partur af leiknum. Það er gott að fara í baráttu en hún þarf að vera sanngjörn og olnboginn á honum ætti ekki að vera í andlitinu á mér.“
