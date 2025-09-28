Potter sendir frá sér yfirlýsingu eftir brottreksturinn

Graham Potter var í gær rekinn úr starfi sínu sem knattspyrnustjóri enska úrvalsdeildarfélagsins West Ham United eftir afleita byrjun liðsins á tímabilinu.
West Ham hefur aðeins unnið einn leik í deildinni á tímabilinu og eftir tap liðsins gegn Crystal Palace á heimavelli um síðustu helgi létu stuðningsmenn óánægju sína í ljós.
Stjórnendur West Ham United tóku síðan í gikkinn í gærmorgun og ráku Potter en Nuno Espirito Santo mun taka við liðinu og stýra því í leik liðsins gegn Everton á mánudagskvöld.
Potter hefur gefið frá sér yfirlýsingu þar sem hann viðurkennir að árangur liðsins hafi ekki verið ásættanlegur.
„Ég er ótrúlega vonsvikinn yfir því að ég sé að yfirgefa West Ham, sérstaklega þar sem við höfum ekki náð þeim markmiðum sem við settum okkur í upphafi þessara vegferðar okkar saman,“ sagði Potter.
„Ég hinsvegar tek undir það að árangur okkur hefur ekki verið nógu góður hingað til,“ sagði Potter.
„Ég vil þakka stjórninni fyrir að gefa mér tækifæri á að stýra liðinu undanfarna átta mánuði. Það var heiður að fá að stýra svona sögufrægu félagi sem heldur sterkum fótboltalegum gildum og ástríðu fyrir leiknum. Ég vil fá að þakka öllu starfsfólki félagsins, leikmönnunum og þá sérstaklega aðdáendum félagsins sem hafa verið mjög stuðningsríkir,“ sagði Potter að lokum.