Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 28.9.2025 | 12:16

Potter sendir frá sér yfirlýsingu eftir brottreksturinn

Það gekk ekki mikið upp hjá Graham Potter eftir að …
Það gekk ekki mikið upp hjá Graham Potter eftir að hann tók við West Ham United. AFP/Paul Ellis

Graham Potter var í gær rekinn úr starfi sínu sem knattspyrnustjóri enska úrvalsdeildarfélagsins West Ham United eftir afleita byrjun liðsins á tímabilinu.

Rekinn eftir afleitan árangur í ensku úrvalsdeildinni
Frétt af mbl.is

Rekinn eftir afleitan árangur í ensku úrvalsdeildinni

West Ham hefur aðeins unnið einn leik í deildinni á tímabilinu og eftir tap liðsins gegn Crystal Palace á heimavelli um síðustu helgi létu stuðningsmenn óánægju sína í ljós.

Stjórnendur West Ham United tóku síðan í gikkinn í gærmorgun og ráku Potter en Nuno Espirito Santo mun taka við liðinu og stýra því í leik liðsins gegn Everton á mánudagskvöld.

Nuno tekur við af Potter
Frétt af mbl.is

Nuno tekur við af Potter

Potter hefur gefið frá sér yfirlýsingu þar sem hann viðurkennir að árangur liðsins hafi ekki verið ásættanlegur.

„Ég er ótrúlega vonsvikinn yfir því að ég sé að yfirgefa West Ham, sérstaklega þar sem við höfum ekki náð þeim markmiðum sem við settum okkur í upphafi þessara vegferðar okkar saman,“ sagði Potter.

„Ég hinsvegar tek undir það að árangur okkur hefur ekki verið nógu góður hingað til,“ sagði Potter.

„Ég vil þakka stjórninni fyrir að gefa mér tækifæri á að stýra liðinu undanfarna átta mánuði. Það var heiður að fá að stýra svona sögufrægu félagi sem heldur sterkum fótboltalegum gildum og ástríðu fyrir leiknum. Ég vil fá að þakka öllu starfsfólki félagsins, leikmönnunum og þá sérstaklega aðdáendum félagsins sem hafa verið mjög stuðningsríkir,“ sagði Potter að lokum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Minn mesti harmur í lífinu „Það er galið að barnið mitt sé dáið“ Takmörkun aðgangs að Heiðmörk óviðunandi Móðirin gerði sér upp krabbamein
Fleira áhugavert
Málningin í Vesturbæjarlaug tekin að flagna á ný Móðirin gerði sér upp krabbamein Myndi reka þig á staðnum! 428 sérfræðingar í mat og snyrtingu á fimm árum
Loka